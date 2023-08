Vila Nova anuncia saída de Claudinei Oliveira após quatro jogos sem vencer

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 13:14 Compartilhe

Depois de chegar a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova está em queda livre após quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Nesta quinta-feira, a direção do clube goiano anunciou a saída do técnico Claudinei Oliveira.

Agora, o auxiliar técnico permanente do clube, Glauber Ramos, assume o comando interinamente até a contratação de um novo treinador. Até o próximo jogo, que acontece na segunda-feira, contra o Juventude, fora de casa, o Vila Nova terá quatro dias para vasculhar o mercado.

Claudinei Oliveira estava no cargo desde o começo da temporada. Desde então, foi até as quartas de final do Campeonato Goiano, eliminado pelo Anápolis, e no começo da Série B tinha presença recorrente no G-4, liderando a competição por quatro rodadas.

Ao todo, foram 34 jogos, com 13 vitórias, 11 empates e dez derrotas. Atualmente, o Vila Nova é sétimo colocado da Série B, com 35 pontos. E está há três pontos da zona de acesso.

