Vila Nova age rápido e confirma Marcelo Cabo, ex-Atlético-GO, como novo técnico

Depois de uma negociação rápida, o Vila Nova confirmou o novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelas redes sociais, o time goiano anunciou a chegada de Marcelo Cabo. Ele vai assumir o lugar de Eduardo Baptista, demitido após a derrota para o Vila Nova, por 2 a 0, no último sábado pela nona rodada.

Cabo havia confirmado contato com a diretoria do Vila Nova na tarde deste domingo. Ele é bastante conhecido em Goiânia, pois em 2016 levou o Atlético-GO, time que causou a demissão de Baptista, ao título da Série B.

A direção agiu logo, pois quer afastar o time da zona de rebaixamento o mais rápido possível. O próximo desafio será no sábado, quando a equipe receberá o América-MG, às 16h30, no Serra Dourada. O confronto é direto pela luta contra o rebaixamento. Os goianos estão em 16.º, sendo o primeiro clube fora da degola, com dez pontos – o adversário é o 19.º, com cinco.

Com passagens por Tombense, Volta Redonda, Macaé, Ceará, Resende, Figueirense e Guarani, entre outros, Marcelo Cabo ganhou destaque nacional em 2016, quando conquistou a Série B pelo Atlético-GO.

O último clube de Cabo foi o CSA. Ele esteve à frente do time goiano durante por mais de um ano. O treinador comandou o time alagoano na campanha do histórico acesso à elite, conquistado na disputa da Série B de 2018. Além disso, comemorou dois títulos estaduais. Ele foi treinador do clube alagoano por 79 jogos, com 32 vitórias, mas acabou demitido depois de perder um amistoso durante a parada dos torneios de clubes por causa da Copa América.