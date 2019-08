Vila Galé Rio e Mangueira se preparam para o Carnaval

Rio – A parceria entre o Vila Galé Rio de Janeiro e a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira completa quatros anos e o hotel é o oficial druante o carnaval carioca. Em 2020, os hóspedes vão poder participar dos eventos oficiais da agremiação dentro do empreendimento.

“Queremos proporcionar ao público novas experiências de hospedagem e as ações com a Mangueira geram isso. A parceria duradoura com a escola tem um alto valor agregado e vem ao encontro com um dos principais atributos da Vila Galé, que é encantar nossos hóspedes. É uma vantagem competitiva que não se encontra na concorrência”, ressalta Adriana Borges, Diretora Comercial da rede, falando que todos os anos é um sucesso de vendas.

Com pacotes a partir de R$ 2.160,22 por pessoa, em apartamento duplo standard já estão as vendas e o programa inclui hospedagem de três noites com café da manhã, convite para a feijoada (open bar e open food), camiseta oficial do evento, kit folião e uma pool party com roda de samba na segunda-feira de carnaval com open bar de caipirinhas. Todas as atrações serão oferecidas dentro do hotel.

Além dos hóspedes aproveitar todo evento, vão poder também desfrutar da sauna e da charmosa piscina, além de todo conforto e hospitalidade da maior rede de resort do país. O hotel esta localizado no bairro da Lapa e é conhecido como um oásis no centro da cidade.

Para ter acesso ao desconto especial, basta acessar o site www.vilagale.com e, ao fazer as reservas para o carnaval no Rio de Janeiro, digitar o promocode Mangueira. O desconto de 15% é válido somente para hospedagens, durante este período, no Vila Galé Rio de Janeiro.