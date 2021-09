Vila Capanema tem fiação roubada antes de Paraná e Criciúma pela Série C

Apesar de ter parte de fiação roubada da Vila Capanema, o jogo entre Paraná Clube e Criciúma, pelo Brasileirão Série C, deve ocorrer sem problemas. O roubo, que aconteceu durante a semana, é mais um problema que o clube paranaense precisa lidar em plena crise financeira.

De acordo com apuração do GE, o furto aconteceu na última quarta-feira e prejudicou o uso dos refletores. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, funcionários do clube já iniciaram os reparos necessários para o conserto.

Houve treino da equipe nesta sexta, mas durante o dia. Até o momento, a partida entre Paraná e Criciúma pela 15ª rodada está mantida.

Vale lembrar que ainda no Paraná, o confronto entre Londrina e Coritiba, pela Série B, foi precedido de um furto de 400 metros de fios, 25 disjuntores e 20 reatores.

Veja também