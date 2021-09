Vikings vence Seattle, derruba tabu e conquista primeira vitória na temporada Franquia não sabia o que era vencer os Seahawks desde 2009; conseguiu neste domingo (26), com Kirk Cousins lançando para três touchdowns

Dessa vez não teve maldição de Field Goal para acabar com o dia do torcedor do Vikings. A franquia do estado de Minnesota bateu com autoridade o Seattle Seahawks por 30 a 17, em jogo disputado neste domingo (26), no US Bank Stadium, a casa dos Vikings, conquistando a primeira vitória do time em três jogos na temporada. Esta foi a primeira vitória de Minnesota sobre Seattle desde 22 de novembro de 2009. Naquela ocasião, ninguém menos que Brett Favre vestia a camisa de número 4 dos Vikings.

Redenção

Greg Joseph, o kicker vilão dos últimos jogos de Minnesota, executou o serviço no segundo tempo contra os Hawks, mandando no meio do Y três Field Goals de 43, 34 e 20 jardas. O time ainda obliterou o ataque de Seattle nos dois últimos quartos, com o adversário permanecendo com os 17 pontos da primeira etapa e conquistando uma vitóra maiúscula em casa.

Destaques da partida

​Kirk Cousins completou 30 de 38 passes, lançando para 323 jardas e conectando três TDs com Tyler Conklin, Adam Thielen e Justin Jefferson, esse último com nove recepções para 118 jardas. Substituindo Dalvin Cook, lesionado, Alexander Mattison teve 32 toques para 171 jardas.

Russell Wilson completou 23 de 32 passes, lançando para 298 jardas e um TD. DK Metcalf foi o jogador mais explosivo do ataque dos Hawks, com 107 jardas e um TD em seis recepções.

