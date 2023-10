Viih Tube vê Eliezer sem barba pela primeira vez e reage: ‘Não estou te reconhecendo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2023 - 18:23 Compartilhe

A influenciadora Viih Tube teve uma surpresa daquelas com a mudança no rosto de seu marido ao vê-lo pela primeira vez sem barba. O momento foi registrado e ela compartilhou um vídeo para lá de engraçado nas redes sociais, nesta quinta-feira, 5.

A surpresa foi tanta que a ex-BBB comparou Eliezer aos personagens Encantado, de Shrek, e Flynn Rider, de Enrolados, ambas animações de sucesso dos estúdios Disney e Dreamworks.

Ainda no vídeo, Viih explicou que Eli tirou os pelos para poder deixar a pele respirar e se recuperar de irritações que o estavam incomodando.

A filha do casal, Lua, de 7 meses de vida, segundo a influenciadora, também se irritava com os pelos do papai, o que teria motivado o designer a fazer a barba.

