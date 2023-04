Viih Tube usou exemplo de Virginia Fonseca para não mostrar o rosto da filha: ‘Não quero passar pelo mesmo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/04/2023 - 13:07 Compartilhe

Viih Tube e Eliezer compartilharam nas redes sociais todas as fases da gravidez da primeira filha, Lua. Contudo, desde o nascimento da pequena, no dia 9 de abril, o casal não revelou o rosto da primogênita e, por isso, tem sido cobrado pelos seguidores.

Na noite da última sexta-feira (28), a influenciadora digital abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada sobre a decisão de não mostrar o rosto de Lua. Viih, então, explicou que tem diversos motivos. “Na primeira semana, tive um surto de preocupação em excesso. [Logo após] o meu baby blues, eu tinha medo de tudo, de verem ele, de saberem quem ela é, de saberem tudo sobre ela… Fiquei com muito medo, porque o mundo está muito perdido”, iniciou.







A ex-BBB explicou que até mesmo algumas mães que não figuras públicas optam não mostrar os filhos na internet, como forma de proteção e por segurança. “Óbvio que vou mostrar, porque mostrei minha gravidez inteira e não é agora que não vou mostrar. No meu tempo”, garantiu.

Segundo ela, teve recomendação de MC Loma para tal decisão. “Ela demorou quase um mês para mostrar a Melanie e falou que foi a melhor coisa que fez, respeitou o tempo dela e se sentiu bem e segura para isso”, comentou.

Viih aproveitou, ainda, para usar o exemplo de exposição de Virginia Fonseca após o nascimento da segunda filha. “Também não quero que a Lua passe pelo que a Maria Flor passou com a Virginia, por exemplo. O povo começou a falar mal de uma bebê, que é a coisa mais linda do mundo, falando de aparência. O Zé Felipe e ela passaram um nervoso horroroso, tenho certeza que não foi fácil. A menina é perfeita, a Lua também é, mas as pessoas não muito maldosas. Não quero passar por nada disso”, refletiu.

