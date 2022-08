Viih Tube surge de fada em sua festa de aniversário com tema ‘Anos 2000’

Da Redação 24/08/2022 - 23:34 Compartilhe

Viih Tube adora comemorar seus aniversários. Na quinta-feira (18), a influenciadora ganhou uma festa surpresa depois do pedido de namoro de Eliezer. Nesta quarta-feira (24), a influenciadora está comemorando os 22 anos com seus amigos e famosos em uma festa em que vai contar com 1200 convidados. A “Barraca do Beijo” tem a temática dos anos 2000, ano em que ela nasceu. A aniversariante, por exemplo, está de fada Bloom, das “Winx”. Já o mozão, Eliezer, se vestiu de Harry Potter. A ex-BBB Jessilane se fantasiou de Alex, das “Três Espiãs Demais”.

Além disso, os fãs que não estão na lista VIP do evento podem acompanhar o backstage do evento pela live que está rolando no canal da Viih Tube.