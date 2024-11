Viih Tube segue internada e sem previsão de alta, mas tem quadro estável, diz boletim

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/11/2024 - 19:55 Para compartilhar:

Viih Tube, 24 anos, segue internada sem previsão de alta. Ela está na UTI, mas seu quadro clínico é estável, segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira, 14.

A influenciadora foi levada às pressas para a Unidade de Tratamento Intensivo após intercorrências no pós-parto, três depois do nascimento do filho, e recebeu transfusão de sangue. Ela deu à luz Ravi na última segunda-feira, 11, após 19h de trabalho de parto.

“O quadro da Viih Tube segue clinicamente estável. Ainda na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento”, diz comunicado da equipe da empresária enviado à imprensa.

Viih planejava parto natural, mas precisou ser submetida a uma cesariana de emergência. O menino veio ao mundo na última segunda-feira (11), com 3,760kg e 49 cm.

A influenciadora está internada na maternidade Pro Matre, em São Paulo, desde a manhã desta quinta-feira (14).

Além de Ravi, Viih Tube é mãe de Lua, de 1 ano e sete meses, ambos frutos de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer.