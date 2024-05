Viih Tube segue de repouso após sofrer descolamento de placenta e sangramento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 16:09 Para compartilhar:

Viih Tube segue de repouso após ter sofrido descolamento de placenta e sangramento. Ela está à espera do segundo filho, que vai se chamar Ravi. Mãe e filho estão bem, segundo Viih fez questão de esclarecer para tranquilizar os fãs, mas o momento ainda inspira cuidados.

Ela viveu o susto com sua segunda gestação na semana passada, após ter uma virose.

Nas redes sociais, na última segunda-feira, 27, a influenciadora contou que foi preciso cancelar alguns compromissos profissionais que teria pessoalmente e, então, passou a fazer reuniões de casa mesmo.

“Estou fazendo todas as minhas reuniões de casa por conta do repouso. Estou no escritório da minha casa. É bom voltar, mesmo em repouso, para ocupar a mente”, comentou.

Viih Tube é mãe de Lua Di Felice, de um ano, fruto do seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer. No último sábado, 25, eles revelaram o nome do segundo filho do casal.