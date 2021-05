Viih Tube revela que gostou de ter saído como ‘vilã’ do ‘BBB 21’

Viih Tube retornou ao seu canal no YouTube. Ao lado do namorado Bruno Magri, a ex-BBB reagiu a algumas novidades que aconteceram enquanto ela estava confinada, como o fato de que Whindersson Nunes será pai.

Os dois também recordaram a participação da youtuber no “Big Brother Brasil” e Viih revelou ter achado “legal” descobrir que saiu da casa como uma “vilã”.

“Eu achei muito legal o fato de esperarem [de mim] uma coisa meio mocinha e ter saído vilã. Eu sempre soube que eu estava jogando, mas aqui fora foi muito intenso [o modo como a viram]”, disse.

“O jogo era um motivo, a forma como eu lidava com as coisas, mas eu nunca menti para ninguém. Sempre gostei de todo mundo. Eu me dava bem”, explicou.

Ela ainda contou que não sabia ter essa versão competitiva.

Falam que leonina tem isso. E eu falava: ‘Eu? Eu sou fraquinha’ Não sou. Eu sou um mulherão, tá? Sei que muita gente tirou aquela imagem de mim: ‘Ah, menininha, bobinha, que não tem muito conteúdo…’ Tem gente que ainda pensa isso, mas conseguiram ver um outro lado meu. Pelo menos sou um pouco inteligente, né? Com algumas coisas ali eu pensei, fui inteligente para articular as coisas.

