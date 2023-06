Viih Tube responde às críticas sobre aniversário mensal da filha: ‘Óbvio que é exagero’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2023 - 15:45 Compartilhe

A youtuber Viih Tube e seu marido, Eliezer, dividiram opiniões nas redes sociais. Muitos seguidores dos ex-participantes do “BBB” (Big Brother Brasil) criticaram a comemoração realizada na última sexta-feira, 9, que incluiu uma nave espacial inspirada no programa “Xou da Xuxa”, apresentado por Xuxa Meneghel.

“Eu vi muita gente comentando ‘Nossa que exagero’, gente, óbvio que é exagero! Não é comum fazer um mesversário tão completo assim, mas duvido que se vocês não tivessem também tantas parcerias incríveis não fariam todo mês pelos filhos de vocês”, respondeu a influenciadora.

+ Anitta canta hoje na final da Champions League

+ Samara Felippo arrasa em look para festa e arranca elogios: ‘Maravilhosa’

A festa teve como tema “Xou da Lua” e aconteceu no apartamento do casal em São Paulo. Assim como Lua, que estava vestida de Paquita, os pais da menina também usaram a mesma roupa para entrar no clima da celebração mensal.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias