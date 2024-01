Viih Tube relata susto vivido com a filha: ‘Me doeu o coração’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/01/2024 - 4:03 Para compartilhar:

Viih Tube, de 23 anos, contou uma situação adversa que viveu com a filha, Lua Di Felice, na manhã de terça-feira, 9. Segundo a influenciadora, a bebê de 9 meses quase foi mordida por um dos cachorros da família.

“Bom dia com essa pequena que foi pegar o brinquedinho do irmão pet, ele ficou bravo e quase mordeu o rostinho dela. Levou um susto, pediu meu colo e me doeu o coração”, escreveu, em um story compartilhado no Instagram.

A influencer e o marido Eliezer, de 33 anos, são tutores de dois cães da raça spitz alemão, conhecidos como Lilo e Stitch.

Felizmente, Lua saiu ilesa do incidente. Viih, no entanto, desabafou: “Me fez perceber que ainda vou passar por muita coisa que meu coração vai gelar. Ai, socorro, não é fácil ser mãe.”

