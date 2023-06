Viih Tube pede separação de Eliezer após sonho: ‘Me traiu, traiu a Lua’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 11:41 Compartilhe

O ex-BBB Eliezer desabafou no Instagram, expondo uma situação tensa que viveu no relacionamento com Viih Tube na manhã desta quinta-feira (22). Segundo ele, a influenciadora digital, com quem tem uma filha, Lua, de 2 meses, pediu a separação.

Eli disse que ao acordar, a esposa amamentava a filha do casal, quando tentou cumprimentá-la com um beijo e foi negado. Após insistir para saber o que estava ocorrendo, Viih o respondeu: “Quero separar, acabou. Você me traiu, traiu a Lua. Quero me separar”. “Eu achei que ela estava debochando da minha cara”, relatou ele.

Mais tarde, Viih questionou o ex-BBB sobre quem era Brenda, o deixando sem entender. Eli, então, disse que foi pesquisar nas redes sociais se havia saído alguma fofoca ao seu respeito, mas não encontrou nada.

“Ela deitada na cama. ‘Você vai me contar o que está acontecendo ou não, Vitória?’ Nós somos dois adultos, primeiro a gente precisa conversar. Você não chega e fala que eu te traí e vai embora’. Aí ela, com a cara mais lavada do mundo: ‘Eu sonhei [com isso]'”, contou o ex-BBB.

Eliezer demonstrou indignação com a situação e disse que precisou respirar fundo para não brigar com a esposa. “Para não xingar e não mandar ela para aquele lugar (risos). Vocês estão achando que é fácil?”, finalizou o desabafo.

