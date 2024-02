Viih Tube muda estilo e reflete sobre autoestima: ‘Estava com vergonha do meu corpo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/02/2024 - 10:24 Para compartilhar:

Viih Tube segue mostrando a realidade da maternidade. Durante a gestação de Lua, sua primeira filha, a influenciadora digital ganhou peso e, após nove meses, ainda voltou para a silhueta que tinha antes da maternidade. O novo biotipo, com 69 quilos, a fez sentir vergonha e, por isso, a ex-BBB mudou completamente o estilo de se vestir.

No Instagram, na quinta-feira, 1º, Viih comentou o assunto: “Eu usava short mini e cropped o tempo todo, depois não combinava mais, eu me sentia bem mais com esse tipo de roupa e fui para o extremo, fui só para blazer, não mostrava pele, roupa até aqui [no pescoço], porque eu estava com vergonha do corpo”.

A influenciadora relatou que conseguiu achar um meio termo após algum tempo. “Só que até eu chegar nesse meio termo, eu liguei o f*da-se, comecei a ter preguiça de me arrumar, não me sentia bonita”, observou.

Segundo ela, o ano de 2023 foi um processo até chegar onde está agora, de conseguir acordar, ter paciência consigo e saber que é importante. “Antes eu não achava importante, era só ir trabalhar. Vi que não, a energia que a gente emana, o que a gente está sentindo sobre a gente, diz muito sobre como vai ser o seu dia, como vai ser o seu trabalho, sua produtividade, sua confiança em você e no seu trabalho. Eu mudei”, finalizou.

