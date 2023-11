Viih Tube mostra rotina de introdução alimentar da filha: ‘Mais comer do que mamar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2023 - 21:01 Para compartilhar:

A influenciadora Viih Tube, 23 anos, vem compartilhando com seus seguidores no Instagram o processo de introdução alimentar de sua filha, a pequena Lua Di Felice, de sete meses de vida. Nesta quarta-feira, 22, ela exibiu mais um momento de apresentar coisas novas à menina.

Em um vídeo publicado no Feed, Lua conheceu novos alimentos e mostrou à mamãe coruja o que aprovou e o que não gostou muito. Enquanto experimentava, Viih ia se empolgando com o mundo de descobertas da criança.

“Tudo que a lua come em 1 dia com 7 meses. Eu acho que minha filha come SUPER bem, e isso é ótimo!”, enfatizou a ex-BBB, que oferece à menina vários tipos de frutas, legumes e grãos.

“Quanto mais ela comer do que mamar, melhor pra ela! Mas lembrando que até 1 ano, ainda é uma introdução e tudo bem o bebê mais mamar que comer! Ela passa com a nutri e está tudo perfeito! Como é aí com seu neném?”, garantiu a empresária, que questionou os fãs como suas crianças estão encarando esse processo.

Viih ainda mostrou esclareceu que Lua toma leite várias vezes ao longo do dia, mas já está habituada a alguns alimentos diferentes durante o café da manhã, almoço e jantar. Para a influenciadora é importante deixar a filha sentir a textura do que lhe é oferecido com as mãos, destacando que a bagunça que as duas promovem não importa.

Para esse universo de descobertas, Viih e Eliezer escolherem dois métodos diferentes: o ‘BLW’, em que é oferecido pedaços maiores de comida; e alimentos já amassadinhos.

