Viih Tube mostra realidade de seu cabelo oleoso: ‘Minha maior insegurança’

Viih Tube segue mostrando a realidade por trás das câmeras. Desde a gravidez, a influenciadora digital tem compartilhado tours pelo corpo, exibindo manchas, marcas, estrias e gordura localizada. Na última segunda-feira (19), então, ela deu foco ao cabelo, assumindo ser sua maior insegurança.

Recentemente, a ex-BBB se emocionou ao realizar luzes. Apesar de ter gostado do resultado, a mudança de visual não alterou o fator que mais a incomoda: os fios oleosos. No Instagram, Viih comentou o assunto, mostrando com detalhes seu cabelo. “Fiquei loira e até que meu cabelo resistiu bem, está bem forte, não está elástico, mas a questão de ser oleoso é muito difícil para mim. É minha maior insegurança porque o povo fala: ‘que porca’, ‘que nojo, não lava o cabelo'”, começou.

Nas imagens, Viih aparece de coque. Segundo ela, costuma usar o penteado para disfarçar o estado do cabelo. “E aí, você pensa que faz uma semana que não lava o cabelo, não. É um dia que não lavei e ele já fica assim, todo ensebado, parecendo que está molhado”, pontuou.

A influenciadora destacou, ainda, que ficar com os fios nessa situação interfere em sua autoestima. “Prefiro mostrar meu corpo mil vezes do que meu cabelo assim”, garantiu.

“Meu cabelo deveria me deixar mais confiante, e não o contrário. Liberdade é saber que meu cabelo vai me acompanhar em todos os momentos, ainda mais agora que não tenho tanto tempo para cuidar deles. Meu cabelo não pode me prender, eles devem ser livres e poderosos como eu”, refletiu na legenda da publicação.

