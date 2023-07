Viih Tube mostra mansão que comprou com Eliezer antes de reforma milionária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2023 - 11:33 Compartilhe

O casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer mostrou a mansão que comprou no bairro Granja Viana, zona oeste da Grande São Paulo, compartilhando um vídeo no YouTube da residência antes da reforma milionária, no último sábado, 22.

A influenciadora digital e empresária, que agora é vizinha da também ex-BBB e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, que comprou antes uma propriedade no condomínio com aquário gigante, disse que o local não tem casas próximas. Com isso, vão desfrutar de muita privacidade.

Viih Tube mostrou que o imóvel tem piscina, sauna, vários quartos, um espaço para horta e até para construir um parquinho para a pequena Lua, de 3 meses, e os futuros filhos que pretende ter com Eliezer.

“Compramos nossa casa! É a casa que escolhemos e compramos juntos pensando em tudo o que queremos pra gente e nossos filhos. Representa um ‘novo começo de era de gente suja de terra’ kkkkk Isso porque a gente queria literalmente um lugar no meio da floresta”, começou a legenda do vídeo publicado no Instagram.

“Pegamos as chaves desse lugar que pra gente é muito mais que só uma nova casa, é onde vamos ver nossa filha se sujar de terra, brincar na grama, aprender a andar, plantar na hortinha, aprender a nadar, crescer com a natureza e criar suas memórias de infância, o lugar onde vamos construir nossa família e deixar tudo com o nosso jeitinho!”, continuou.

A empresária confessou que está ansiosa para se mudar. “Mas calma que ainda vem uma reforma que vamos compartilhar tudo com vocês também! Cada etapa, juntos! Obrigada meu Deus, por essa conquista da nossa família e abençoa todo o amor que viverá nesse lar! Por onde passarmos, levaremos seu nome porque é você que nos protege, nos abençoa e nos encanta, sabemos disso! Tudo tem você!”, finalizou.

A reforma da mansão começa na segunda-feira, 24, segundo Viih Tube. Na última sexta-feira, 21, dia em que as chaves foram entregues, o casal fez uma única e grande reunião com engenheiro, arquiteto, paisagista, empreiteiro, marceneiro. O imóvel foi escolhido antes de Lua nascer.

