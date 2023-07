Viih Tube mostra Lua Di Felice ‘conversando’ com apenas 3 meses: ‘Contando como foi o dia dela’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 7:53 Compartilhe

A maternidade de Viih Tube se tornou assunto constante em suas redes sociais. Além de compartilhar suas sensações e transformações do corpo, a influenciadora digital também mostra o desenvolvimento da filha, Lua Di Felice, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. Na noite de quarta-feira, 26, por exemplo, ela registrou um momento “conversação” da pequena.

No Instagram, Viih demonstrou estar encantada com os sons emitidos pela filha, de apenas três meses. Apesar de Lua não formar palavras, a influenciadora brincou que a bebê estava “contando como foi o dia dela”.

A ex-BBB entrou na onda da pequena, interagindo com perguntas para ela: “O que mais, amor? Como foi seu dia? O que mais que aconteceu? Ah, muito tetê, entendi. E cocô, vamos fazer? Ah, que tossezinha é essa de dengo, amor?”.

