Viih Tube mostra enxoval comprado nos EUA para Lua, sua filha com Eliezer

Viih Tube compartilhou nesta terça-feira (8) um vídeo com seus seguidores no qual mostra o enxoval que está fazendo para sua filha Lua, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

O casal viajou para os Estados Unidos onde tem comprado roupas e assessorios para a futura criança em Miami e em Orlando, na Flórida.

Entre os itens mostrados pela youtuber está uma roupinha da personagem Minnie, comprada pelo casal na Disney, e um bicho de pelúcia do filme Lilo & Stitch.

Confira abaixo o enxoval de Viih Tube.

