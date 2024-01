Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/01/2024 - 14:03 Para compartilhar:

A influenciadora Viih Tube compartilhou com seus seguidores do Instagram como está seu corpo após oito meses do nascimento da sua filha Lua. No stories ela brincou com o fato das famosas promessas que as pessoas fazem logo no início de um novo ano.

Ao longo de toda sua gestação e após ela reforçou como fica o corpo da mulher, sem filtros.

“Vocês também fazem foto do corpo de vocês no dia 1 de janeiro com a promessa de que esse que esse ano vai?”, disse ela.

