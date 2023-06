Viih Tube investe em tratamento para estrias; conheça opções e métodos de prevenção da condição

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 20/06/2023 - 11:05 Compartilhe

Viih Tube compartilhou nesta semana o início de seu tratamento para estrias. A condição, que agravou durante a gravidez da influenciadora digital, é uma queixa comum, especialmente entre as mulheres, e ocorre devido ao estiramento da pele além de seu limite, conforme explica a dermatologista Juliana Piquet, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia regional Rio de Janeiro (SBD-RJ).

Segundo a especialista, as estrias surgem em situações onde há alterações hormonais rápidas, como o crescimento que ocorre na puberdade, o estiramento de pele na gestação, ganho de peso ou de massa acelerado, ou devido ao uso crônico de corticoides tópicos. Além desses fatores, algumas doenças como a Síndrome de Cushing, também estão associadas ao surgimento da condição, que causa apenas alteração estética.

As estrias são caracterizadas pela fragmentação das fibras elásticas em forma linear, de aspecto atrófico, com a superfície levemente enrugada. Inicialmente são rosadas ou mesmo violáceas, e após alguns meses se tornam esbranquiçadas.

Prevenção e tratamentos para estrias

Algumas medidas podem prevenir o surgimento da condição. “Hoje em dia, existem diversos produtos adequados para gestantes. Os hidratantes são fundamentais, mas o consumo de pelo menos 2,5 litros de água por dia também é muito importante para evitar as estrias e a flacidez pós-gestação”, informa a dermatologista Marcella Alves, da clínica Les Peaux, no Rio de Janeiro. Juliana Piquet complementa que a melhor forma de prevenir o aparecimento de estrias é evitar o ganho de peso excessivo. Além disso, grávida ou não, a hidratação deve ser incentivada como forma de manter a pele mais firme e íntegra.

Viih Tube informou que está realizando o Método Bárbara Aguiar para tratar a queixa. No Instagram, Vanessa Morelli, profissional responsável pelo cuidado da ex-BBB, destaca que a técnica pode remover de 70% a 100% das estrias, tanto brancas quanto ou vermelhas. No entanto, a tecnologia não é a única presente no mercado.

“Atualmente, existem diversas tecnologias que podem e devem ser associadas para conseguirmos bons resultados, como a radiofrequência sublativa, o microagulhamento com radiofrequência, os lasers fracionados, além do drug delivery. Independente do tratamento escolhido, é fundamental saber que quanto mais recentes as estrias, melhor é a resposta ao tratamento”, lista Juliana.

Alessandro Alarcão, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), completa as opções, destacando como alternativas o uso de lasers, como CO2 fracionado, peelings, infusão pneumática e até técnicas cirúrgicas para estrias mais largas.

