Viih Tube faz relato sobre nascimento da filha: ‘Parecia que não era real’

Da Redação 03/08/2023 - 8:57

Usando os stories do Instagram, a ex-BBB Viih Tube compartilhou um relato sobre o parto da filha, Lua Di Felice, de três meses e meio de vida. Segundo a youtuber, a sensação de segurar a pequena nos braços não parecia real.

“Tentei em segundos decorar o rostinho dela, conhecer ela. Parecia que não era real. Uma dificuldade de assimilar o que estava mesmo acontecendo. Hoje que já sou apaixonada por ela, rever os vídeos me deixa com os sentimentos ainda mais fortes. Mas lembro exatamente de como me senti no dia”, disse Viih.

Lua é a primeira filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer. A pequena nasceu em abril deste ano e, nas redes sociais, os influenciadores costumam mostrar o dia a dia ao lado da garota.

