Viih Tube fala sobre novo duplex: ‘Estou me achando’

Viih Tube está de casa nova. A ex-participante do ‘BBB 21’ falou com animação sobre a cobertura duplex que comprou em São Paulo. Ela comprou o apartamento antes de entrar no reality show.

Por meio de seu Instagram oficial, a ex-sister contou aos fãs que está se “achando” com o novo lar, que custou cerca de R$ 2 milhões e conta com sauna, piscina, churrasqueira, quatro quartos, closet e uma sala de estar com lareira.

Viih já prometeu aos seguidores que mostrará cada detalhe da nova residência quando se mudar.

“É uma cobertura duplex, de 400 metros quadrados. Estou chique e me achando. Foi porque eu mereci”, disse ela.

A cobertura da blogueira está em reforma e por isso, ela está morando em Sorocaba, com a mãe:

“Está uma bagunça. Estou ficando na casa da minha mãe, em Sorocaba. E quando eu preciso estar em São Paulo, fico onde estou agora, na casa da minha tia, irmã gêmea da minha mãe. Fico aqui por enquanto, porque a minha casa não está pronta. Mas a minha casa é em São Paulo.”

