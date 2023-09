Viih Tube fala sobre fim de amizade com Rodrigo Mussi: ‘Nunca mais nos falamos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 3:27 Compartilhe

Viih Tube refletiu sobre seu afastamento de Rodrigo Mussi nesta terça-feira, 26. Os dois, que se tornaram grandes amigos após o acidente de carro do ex-BBB, acabaram rompendo sem motivação aparente, segundo a influencer.

Em entrevista ao podcast VacaCast, a esposa de Eliezer explicou: “Eu não tenho mais nenhuma relação com ele. Nenhuma. Nem de amizade, nem de conhecido, nada. Eu não sei se foi o tempo, se foi o momento, se foi acontecendo, não sei o que foi.”

Ela também detalhou o momento em que ela e o ex-BBB se afastaram: “A gente tinha uma amizade muito forte, principalmente quando ele sofreu o acidente, ele se recuperou na minha casa. Depois que eu comecei a namorar o Eli, a gente ainda era muito amigo. Aí, eu engravidei e ele chegou a ir no chá revelação, mas depois disso… Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do chá, nunca mais no falamos.”

Apesar do afastamento, Mussi e Eliezer continuam sendo amigos: “Ele ainda é muito amigo do Eli. Sempre conversam, desabafam um com o outro”, contou Viih.

Mussi se pronuncia acerca do fim da amizade com Viih Tube

Em nota ao “gshow”, após a repercussão da fala de Viih, o ex-BBB comentou: “Sou muito grato à Vitória pelo que ela fez por mim num momento difícil que vivi. Cada um focou na sua vida pessoal e profissional. Eu, principalmente, tive que aceitar e acostumar com as sequelas físicas que ficaram. Os ciclos são assim mesmo, mas o carinho por tudo isso continua.”

