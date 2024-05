Viih Tube explica o motivo de ainda não ter revelado o nome do segundo filho

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 7:54 Para compartilhar:

Viih Tube e Eliezer, de 23 e 34 anos, anunciaram recentemente que estão à espera de um menino em um grande chá revelação. Porém, até agora eles ainda não contaram qual vai ser o nome do segundo filho.

Na madrugada desta terça-feira, 21, a influencer se pronunciou sobre o assunto e explicou o motivo do mistério nos Stories, do Instagram. “Gente, ainda não contamos o nome do bebê porque ainda estamos decidindo”, escreveu ela nas redes sociais.

Viih e Eliezer já são pais de Lua, que completou 1 ano de vida em abril deste ano.