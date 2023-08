Viih Tube exibe corpo 4 meses após dar à luz e mostra ‘entrada falsa’: ‘Da lipo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 0:37 Compartilhe

Viih Tube usou o Instagram nesta quarta-feira, 16, para mostrar como está seu corpo quatro meses depois de dar à luz Lua di Felice, sua primogênita. Nos últimos tempos, ela vem compartilhando a rotina pós-parto e falando abertamente sobre as dificuldades da maternidade na rede social.

“Gente, eu acho que estou emagrecendo. Isso aqui é diástase, que eu estou com dois ou três centímetros”, começou, mostrando a risca no meio da barriga que representa o afastamento dos músculos do abdômen, comum em mulheres grávidas.

“E essa entrada falsa, que mesmo com a gordura ela está aqui, é a da lipo. Não ache que é treino, não. É lipo, da lipo passada. Ela fica aqui, mesmo engordando”, declarou ela. E completou: “Mas eu acho que eu dei uma emagrecida, só que a barriga está meio esquisita. Meio solta.”

Apesar do empenho, Viih é sincera em falar sobre sua rotina. “Eu desandei e vou desandar mais ainda, porque sexta-feira é meu aniversário. Quero parabéns e eu vou comer bolo”, afirmou.

