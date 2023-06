Viih Tube encara tratamento contra estrias após gravidez: ‘Voltando a me cuidar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 14:24 Compartilhe

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube compartilhou com seus seguidores no Instagram as marcas deixadas em seu corpo pela gravidez da primeira filha, Lua Di Felice, que chegou ao mundo no dia 9 de abril.

Agora, a esposa de Eliezer resolveu encarar um tratamento para aliviar as estrias que se espalharam pela barriga e contou aos seus fãs como foi essa experiência.

Nesta segunda-feira (19), ela usou seus Stories para os resultados da primeira sessão.

“Não dói nada. Estou chocada”, disse ela, mostrando as estrias na região da barriga.

“Estou voltando a me cuidar, fiz o cabelo, estou cuidando do meu corpo e da minha saúde, vou voltar a treinar e uma coisa que estou fazendo é cuidar das minhas estrias. Tenho na parte interna da coxa, tenho umas brancas na barriga, tenho várias perdidinhas pelo corpo”, enumerou ela.

Confira a publicação de Viih Tube no Instagram:

