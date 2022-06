Viih Tube e Eliezer viajam juntos para a França e se divertem na Disney Paris

“Cheguei Paris e já pousei direto na Disney de Paris, que sonho”, escreveu Viih Tube nesta terça-feira (21) em um carrossel de imagens com fotos na Disney Paris. Ela e Eliezer estão juntos na capital da França, Cidade do Amor. O ex-BBB também postou um registro do início do passeio, em que ambos aparecem bastante sorridentes. “Casal” Disney pra maiores chegou na Disney pra menores”, brincou.

Os fãs estão adorando acompanhar a formação do casal. “To gostando desse feat hein”, escreveu a artista Karen Kardasha. “Eu shippooooo dmmmss”, escreveu uma seguidora de Eli. “Vai dar namoro”, “Você e o eliezer combinam pra car***” e “Eu tô amando esse casal” foram alguns dos comentários feitos na publicação da também ex-BBB.