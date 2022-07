Viih Tube e Eliezer se beijam e deixam Rodrigo Mussi de ‘vela’: ‘Soldada foi abatida’

Viih Tube e Eliezer estão cada vez mais apaixonados. Nesta terça-feira (19), a influenciadora brincou com a surpresa do envolvimento. No vídeo, ela aparece beijando o affair enquanto Rodrigo Mussi fica de fora. “Mirei em ser a amiga solteira guerreira, acertei num cabeludo de bigode, tatuado e agora deixo os amigos de vela”. escreveu. Na legenda, ainda, a apaixonada fez piada com o rumo que a relação tomou. “Quem mais aí? KKKKK o que tá acontecendo gente”.

O amado logo marcou presença nos comentários. “E que ronca de vez em quando, onde você foi amarrar sua égua eimmm hahahaha”, perguntou. “A soldada foi abatida”, brincou uma seguidora. “Esse casal tem a mesma Vibe”, disse outra.

As fãs também se ofereceram para ser companhia de Mussi. “Esse amigo tá solteiro por opção né”, comentou uma. “Mas essa vela é linda”, afirmou outra.