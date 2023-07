Viih Tube e Eliezer saem juntos pela primeira vez após o nascimento da filha: ‘Toda hora vendo a câmera’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 8:35 Compartilhe

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer aproveitaram a quarta-feira, 19, para fazer o “primeiro rolê dos papais depois de três meses”, conforme publicou a influenciadora digital no Instagram. Para o primeiro “vale night” após o nascimento da filha, Lua Di Felice, o casal escolheu assistir ao teatro musical “O Rei Leão”, em São Paulo.

Apesar do momento em casal, Viih e Eli não conseguiram se desconectar da bebê, que ficou sob os cuidados da avó. No teatro, a influenciadora compartilhou a tela do celular exibindo a imagem ao vivo da filha na câmera de segurança na casa onde moram.

“Te amo, meu amor. Viemos ao teatro e a pequena está com a vovó. Primeira vez que saímos juntos. Toda hora tô vendo a câmera. Não consigo. Fico pensando nela o tempo todo”, declarou Viih.

Eli, por sua vez, refletiu: “Detalhes fazem a diferença, hoje eu percebi isso. A gente dá valor para as pequenas coisas, pelos poucos momentos, 4/5 horinhas juntos. Mesmo que tinham muitas pessoas em volta da gente, eu queria muito que nosso momento fosse o nosso momento. É muito gostoso como os pequenos momentos viram grandes momentos”.

