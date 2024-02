Viih Tube e Eliezer revelam que 1º aniversário de Lua terá três festas: ‘Atrações com uma grande surpresa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/02/2024 - 14:47 Para compartilhar:

Os influenciadores Viih Tube, 23 anos, e Eliezer, 34, estão nos preparativos da comemoração pelo primeiro aniversário da filha Lua Di Felice, que acontece daqui a dois meses. Eles usaram as redes sociais, no último domingo, 18, para mostrar os detalhes da festa, que terá três dias de celebração.

Os ex-BBBs já escolheram um resort para garantir que a festa divirta adultos e crianças, com quadra de areia, hidromassagem e até montanha russa. A pequena Luz terá uma superfesta, com palco, luzes de LED, recreação e decoração caprichada.

“Nossos convidados que têm filhos ficarão hospedados com a gente, já que as festas são para as crianças, porque sabemos que ir e voltar com criança pequena é perrengue . E queremos que eles aproveitem com a Lua”, disseram eles em publicação no Instagram.

“Ao todo serão sete atrações com uma grande surpresa”, entregaram eles.

