Viih Tube e Eliezer mostram primeiro encontro dos filhos, Lua e Ravi

Viih Tube, 24 anos, voltou para casa, neste sábado, 16, após dar à luz Ravi, na última segunda-feira, e internação na UTI. A influencer enfrentou 19h de trabalho de parto, e precisou ser levada à UTI, três dias depois, para receber transfusão de sangue.

Com a alta hospitalar, cinco a dias após o parto, a empresária voltou para casa e promoveu o reencontro do pequeno e sua primogênita, Luz, de 1 ano e sete meses, que ficou todo esse tempo em casa longe da mãe. O pai das crianças, Eliezer, 34, também precisou se ausentar para cuidar do recém-nascido e acompanhar a esposa durante a internação.

Nas redes sociais, papai e mamãe mostraram o primeiro encontro dos irmãozinhos, que aconteceu ainda no hospital, mas que só agora eles compartilharam com os seguidores, publicando no Feed do Instagram.

“O primeiro encontro da Lua com o Ravi. Ainda no hospital, 2° dia de vida do Ravi, levamos a Lua pra conhecer o irmão e foi pra gente um momento muito importante e emocionante. Nós passamos os 9 meses imaginando como seria a reação da Lua e ela é muito amorosa e carinhosa”, escreveu Viih ao postar o vídeo.

Já na chegada à casa da família, Eliezer mostrou as primeiras interações da filha mais velha com o caçula.

