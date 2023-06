Viih Tube e Eliezer mostram caixa erótica que guardam em casa; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 10:52 Compartilhe

Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube abriram as portas da casa onde moram, em São Paulo, para Lucas Rangel, no “PodEntrar”, e revelaram alguns pontos curiosos da residência, como uma caixa erótica. Eles oficializaram o namoro em agosto de 2022, e se casaram no civil em março deste ano, meses antes do nascimento da primeira filha Lua.

No closet, Viih pegou uma caixa preta para mostrar a coleção de produtos eróticos que o casal usa para apimentar a relação. “É a caixa mais 18”, descreveu Eliezer.

Ao abrir, Rangel se deparou com uma série de produtos e objetos como preservativos, banho de espuma, algema e vibradores. “Podemos ver que não usamos direito, né…”, brincou a influenciadora digital.

A relação entre Viih e Eli sempre rendeu apontamentos, inclusive de ser um relacionamento aberto. Recentemente, no Instagram, o ex-BBB esclareceu o assunto. “Eu e a Viih, a gente nunca teve um relacionamento aberto, nem mesmo antes da Lua. Vejo as pessoas afirmarem com tanta propriedade que nosso relacionamento antes da Lua era aberto… Nunca foi”, garantiu ele.

Para completar, ele pontuou que antes do pedido de namoro, eram solteiros. “A mídia colocava a gente como casal, mas ela tinha os rolês dela e eu tinha os meus. Chegou um belo dia em eu que estava apaixonado por ela e a pedi em namoro. A partir daquele dia, nem eu e nem ela, a gente não ficou com mais ninguém”, finalizou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias