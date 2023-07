Viih Tube e Eliezer fazem festa da Barbie para comemorar os três meses da filha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 12:50 Compartilhe

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer aproveitaram o domingo, 9, para comemorar o terceiro mês de Lua Di Felice, filha do casal. Dessa vez, eles entraram no clima do live-action de “Barbie“, filme que estreia no dia 20 de julho, e fizeram uma festa temática, com direito a fantasia.

No Instagram, o casal compartilhou uma série de fotos do momento. “A família da Barbie na caixa, compra três de uma vez, é a febre do momento. Mamãe, papai e a neném de três meses”, escreveu Viih.

Além de fotos, os influenciadores também performaram a música “Sou a Barbie Girl”, de Kelly Key. “Nossa mini Barbie. Três meses! Se a Barbie e o Ken tivessem uma filhinha (risos). O que acharam desse mês? O que será o próximo?”, brincou a influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

