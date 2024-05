Viih Tube e Eliezer fazem chá revelação e anunciam o sexo do segundo bebê do casal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/05/2024 - 18:12 Para compartilhar:

É um menino! Após Lua Di Felice ser promovida à filha mais velha, os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer realizaram neste domingo de Dia das Mães, 12, o chá revelação para conhecer o sexo do segundo filho do casal.

Vendados, os papais mais corujas da atualidade entraram em uma enorme bola onde subiram balões azuis, ansiando que o novo fruto do relacionamento deles é um menininho.

Assim como no chá revelação de Lua, transmitido por uma live para mais de 400 mil pessoas, no dia 16 de outubro de 2022,

Diferentemente do chá revelação de Lua, o anúncio do sexo de seu segundo filho teve poucos convidados, apenas familiares e amigos, conforme ela já havia informado durante sua participação no “Mais Você” (TV Globo), quando anunciou a segunda gestação, em 29 de abril.

Mas, assim como aconteceu com a primogênita, o evento foi transmitido pela internet. Foram 140 mil pessoas acompanhando a revelação!

Durante a live, Eliezer contou que, novamente, apostou que viria um menino, enquanto Viih Tube estava no outro time: “Sempre achei que seria mãe de duas meninas”.

A transmissão mostrou, ainda, algumas brincadeiras com os convidados, histórias do casal e pedidos de doações para as vítimas do Rio Grande do Sul.