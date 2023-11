Viih Tube e Eliezer desabafam sobre ataques sofridos pela filha

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/11/2023 - 1:20 Para compartilhar:

Viih Tube e Eliezer, pais de Lua, de sete meses, comentaram ofensas feitas à filha nas redes sociais, em entrevista ao Fantástico deste domingo, 19.

Os influenciadores ressaltaram que os comentários abusivos nas redes sociais começaram a aparecer quando a filha tinha apenas três meses de vida. Hoje, eles reclamam que a situação está “fora de controle” e causando sofrimento à família.

O casal chegou a pensar se pararia de postar imagens da filha, mas essa não é mais uma alternativa. Segundo o ex-BBB, os comentários se intensificaram mesmo após ela gravar um vídeo com a pediatra de Lua.

Os ataques pioraram quando Viih publicou um vídeo dizendo que todo o dinheiro de publicidade ganho com a imagem de Lua vai para uma conta no nome da filha. “Ela já tem R$ 1 milhão, juro por Deus. Vou ter que ter uma educação financeira para a minha filha, porque ela já vai nascer com muitos privilégios, né?”.

“Um comentário que me pegou muito foi: “Já tem R$ 1 milhão na conta, dá para fazer várias bariátricas quando crescer”, relatou Eliezer.

Fartos da situação, o casal vai começar a lidar com a situação na Justiça. “Elas vão responder por calúnia, difamação e injúria. A internet não é uma terra sem lei. É preciso responsabilizar cada um daqueles indivíduos pelos atos cometidos. Um único comentário agride muitas pessoas, esse tipo de coisa a gente não pode tolerar”, comenta Pedro Mansur, advogado de Viih Tube e Eliezer.

“Sinceramente, eu acho que as pessoas só vão começar a sentir quando mexer com o bolso delas. Aí processou, então tem que pagar”, diz Viih Tube.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias