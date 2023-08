Viih Tube e Eliezer deixam cinema para cuidar da filha: ‘Não deu certo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 7:37 Compartilhe

Pais de Lua Di Felice, de três meses, Viih Tube e Eliezer estão dedicados à rotina com a filha e compartilham tudo com seus seguidores. Na noite de quarta-feira, 2, por exemplo, o casal precisou deixar um momento de lazer para cuidar da pequena, que estava com cólica.

No story do Instagram, o ex-BBB contou a situação: “Ter filho é planejar o cinema a semana inteira, comprar o ingresso, ir, mas voltar para casa minutos depois porque o filho está com uma pequena crise de cólica”.

Eli também explicou que em meio à rotina com a filha, ele e Viih decidiram tirar sempre um dia da semana para curtir em casal. “Para quem não sabe, eu e Viih, uma vez por semana, temos um dia para fazer alguma coisa só nós dois. Esta semana não deu certo, mas semana que vem está logo ali”, disse.

O primeiro “vale night” do casal após o nascimento da filha foi no dia 19 de junho, no teatro musical “O Rei Leão”, em São Paulo. Apesar do momento a dois, Viih e Eli não conseguiram se desconectar da bebê, que ficou sob os cuidados da avó. No local, a influenciadora compartilhou a tela do celular exibindo a imagem ao vivo da filha na câmera de segurança da casa onde moram.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias