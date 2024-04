Viih Tube e Eliezer admitem exagero em festa milionária da filha: ‘Além do dinheiro, muito amor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/04/2024 - 11:00 Para compartilhar:

Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, está prestes a completar um ano. Para comemorar o aniversário da primogênita, os ex-BBBs organizam uma festa milionária com três dias de programação em um resort de luxo em Atibaia, São Paulo, fechado para 500 convidados.

Com tema “Mundo da Lua”, a comemoração está sendo chama por internautas de “Farofa da Lua”. Só os convites custaram R$ 160 mil cada, e foram entregues para 80 crianças.

Ao gshow, o casal concordou ser um exagero, mas garantiu que o investimento é uma forma de demonstrar o amor à filha. “Algumas pessoas acharam um exagero, outras acharam legal. A verdade é que é um exagero, sim. Se a gente pode hoje demonstrar exageradamente o amor pela nossa filha, a gente vai e é isso. A gente se diverte muito com os memes.”

“A gente fez um convite, uma caixa, que foi endereçada para as crianças. Por mais que os pais recebam, era para as crianças. A gente não sabia que ia ter essa repercussão toda. Mas nós investimos, além de dinheiro, muito amor, carinho e fizemos da maneira que imaginamos”, pontuou o casal.

Os pais declararam ansiedade pela comemoração e garantiram que não faltará diversão. “Vai ser muito gostoso. Se eu fosse criança e visse ao vivo todas as atrações que vão ter, eu ficaria encantada. Parece a Disney e é isso que a gente quer com as crianças. Vai ser um final de semana bem gostoso que eles chegam em casa de ressaca de tanta diversão”, destaca Viih.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias