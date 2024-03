Viih Tube e Eliezer abrem as portas da nova mansão para receber ex-BBBs

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2024 - 19:43 Para compartilhar:

Nem sempre o que acontece no “BBB”, fica no “BBB”. Em alguns casos, a amizade perdura anos após o fim do reality global. E foi o que comprovou Eliezer ao receber seus ex-colegas de confinamento Laís Caldas e Gustavo Marsengo em sua nova mansão.

O encontro foi registrado e compartilhado pelo designer através dos Stories do Instagram, no último domingo, 17. No clique, Eli e a esposa, a influenciadora e ex-BBB Viih Tube, aparecem ao lado do casal, que se formou durante participação de ambos na 22 edição do programa, além da estrela da casa, a pequena Lua, que está prestes a completar seu primeiro aninho de vida.

“Titia está sem estrutura para tanta fofura. Boneca linda, vontade de apertar! Ps: olha o pezinho segurando no vestido”, disse Lais, toda derretida com a fofura da filha e Eli e Viih.

O casal aproveitou para apresentar a nova residência. Após um período de obras, eles se mudaram definitivamente para a mansão em Granja Viana, São Paulo.

Vale destacar que Elieser e o casal de amigos estiveram juntos na casa do “BBB22”, que teve o ator Arthur Aguiar como vencedor. Já Viih Tube se destacou na 21ª edição do programa, que teve como vencedora a advogada e cantora Juliette.

