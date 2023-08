Viih Tube é contratada pelo ‘PodDelas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 2:55 Compartilhe

Viih Tube surpreendeu fãs nesta quinta-feira, 3, com a notícia de que é a mais nova contratada do PodDelas. Comandado pelas influenciadoras Tatá Estaniecki e Boo Unzueta, o podcast tem mais de 2 milhões de inscritos em seu canal do Youtube.

A função de Viih no podcast ainda não foi divulgada. No entanto, ela não é a primeira influenciadora a fazer parte da produção: às segundas-feiras, Lucas Rangel toma conta do projeto visitando casas de celebridades com o quadro “Pod Entrar”.

O PodDelas vai ao ar às terças, quartas e quintas-feiras, às 18h30, no Youtube.

