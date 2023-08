Viih Tube diz que foi ‘abandonada’ pelas amigas após gravidez: ‘Tudo interesseira’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2023 - 19:21 Compartilhe

A influenciadora digital Viih Tube afirma que foi ‘abandonada’ por todas as “amigas de rolê” após a descoberta de sua gravidez. Ela é mãe de Lua Di Felice, que chegou ao mundo no último mês de abril, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

“Juro, sumiu. Fiquei grávida [e elas falaram]: ‘Ai, que pena'”, relembrou a ex-BBB em bate-papo com Thaila Ayala e Tata Estaniecki, no PodDelas, publicado na última sexta-feira (04).

A loira abriu o coração sobre o assunto quando a apresentadora Tata comentou sobre a necessidade de interagir com outras mães.

“Eu preciso de amigas mães. As amigas de rolê foram tudo com Deus, não tem mais nenhuma”, afirmou Viih.

Tata, então, opinou que não eram amigas de verdade.

“Tudo interesseira, nada prestava. Sobrou ninguém”, disparou a ex-BBB.

Recentemente, o casal Viih Tube e Eliezer precisou cancelar um programa de namorados porque Lua teve uma crise de cólica.

“Para quem não sabe, eu e Viih, uma vez por semana, temos um dia para fazer alguma coisa só nós dois. Esta semana não deu certo, mas semana que vem está logo ali”, explicou Eli.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias