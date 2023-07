Viih Tube diz que cirurgias de mama poderiam ter impedido amamentar Lua e faz alerta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2023 - 20:17 Compartilhe

A influenciadora digital Viih Tube, 22 anos, fez uma revelação surpreendente aos seus seguidores no Instagram, nesta quinta-feira (20).

Através dos Stories, a ex-BBB disse ter descoberto que poderia ter sido impedida de amamentar Lua Di Felice, sua filha de três meses de vida, fruto de seu relacionamento como o também ex-BBB Eliezer, 33.

Ela foi informada por um médico sobre as possíveis implicações de uma areoloplastia e de uma mastopexia, cirurgias mamárias que realizou quando tinha entre 16 e 18 anos de idade.

“Foram das cirurgias muito invasivas e muito nova, num momento em que o peito está desenvolvendo ainda. Ele falou ‘você tem que dar graças a Deus que sai leite porque, com toda essa invasão, era para nem sair’. Não foi simplesmente o silicone, que não atrapalha a amamentação quando é bem feito”, explicou ela.

A criadora de conteúdo aproveitou o momento para desabafar sobre como os seios afetavam sua autoestima.

“Minha aréola era enorme, e nunca tive bico. Então, era só a aréola, [e seio] pequeno e caído. Eu chorava de tristeza, minha mãe via que aquilo me incomodava. Por falta de informação, já que o médico não me deu informação de nada, minha mãe me apoiou”, relembrou a loira.

Diante do susto que passou, Viih Tube alertou as seguidoras mais novas a não fazerem intervenções sérias.

“Me arrependo amargamente de ter mexido no meu peito tão nova por conta da amamentação. Sempre tive o sonho de ser mãe e amamentar. Quando você tem 18 anos, não pensa muito no dia de amanhã. É até bom que não queira, que aproveite a adolescência, mas pode ser que lá na frente você queira… e não adiantou nada porque meu peito caiu, estava em desenvolvimento ainda”, alertou ela.

