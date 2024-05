Viih Tube detalha chá revelação luxuoso após dizer que festa seria ‘discreta’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/05/2024 - 15:14 Para compartilhar:

A ex-BBB Viih Tube contou ter ficado assustada com os contratempos para garantir o sucesso da festa de primeiro aniversário de sua primogênita, Lua Di Felice, e garantiu que, por isso, decidiu organizar um chá revelação discreto para descobrir o sexo do segundo filho que terá com Eliezer.

Porém, a influenciadora surpreendeu ao mostrar, neste domingo de Dia das Mães, 12, que está organizando outro evento luxuoso. Em uma publicação do Feed do Instagram, ela compartilhou detalhes da celebração, que ocorreu em uma casa de eventos com buffet infantil, que oferece área reservada para as crianças brincarem.

O casal alugou vários “brinquedões”, como um carrossel na cor branca, para combinar com a decoração.

Para essa nova festa, Viih e Eliezer contaram com o apoio das mesmas decoradoras e assessoras que organizaram a festa luxuosa de sua primogênita.

Nos Stories, a influenciadora mostrou que pensou em cada detalhe e projetou um cardápio especial, com muitas opções para crianças e adultos. Ela também mostrou docinhos personalizados, um bolo luxuoso e lembrancinhas especiais.

A revelação do sexo da criança, cofrome anunciado através da plataforma, está marcada para acontecer às 16h30 deste domingo de Dia das Mães.

