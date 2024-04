Viih Tube desabafa sobre dificuldade para engravidar do segundo filho: ‘Torço todo mês’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/04/2024 - 13:24 Para compartilhar:

Viih Tube, 23 anos, não vê a hora de engravidar novamente. Ela contou revelou que está há um tempo tentando e que todo mês faz testes para saber se já está perto de dar um irmãozinho para Lua, filha única da influenciadora e do ex-BBB Eliezer.

Neste sábado, 6, Viih usou seu Instagram para compartilhar um compilado de vídeos em que ela aparece realizando testes de gravidez nos últimos meses.

“É… 3 meses tentando é pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, não sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torço todo mês por ele!”, desabafou ela na legenda da publicação.

Eliezer aproveitou para brincar com a esposa: “Amo ‘eu acho que tô grávida’. Devo ter escutado umas 23787651 vezes kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk”, ironizou o influenciador.

O casal de ex-BBBs está nos preparativos finais para a festa de comemoração pelo primeiro aniversário da filha. A celebração, de acordo com o que eles vem anunciando há alguns meses, deve durar três dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)