Viih Tube desabafa sobre críticas à exposição sexual na internet: ‘Não vou mais falar’

Viih Tube usou os stories do Instagram nesta sexta-feira, 7, para desabafar sobre críticas que vem recebendo na web.

Tudo começou quando a influenciadora fez algumas confissões íntimas durante o programa “Terapia de Casais”, apresentado por ela e pelo marido, Eliezer , no Youtube;

, no Youtube; “Tenho tesão quando ele está cozinhando. Acho muito sexy, aquele cenário homem, sozinho na cozinha… por mim, eu transo ali mesmo, no balcão”, revelou;

Ela também falou sobre o “movimento que ele faz com a língua” durante o sexo oral;

Após a exposição, a ex-BBB foi criticada por internautas e desabafou nas redes sociais.

“Eu decidi que eu não vou mais falar intimidades sexuais minhas e do Eli”, começou ela.

“Quando eu conto alguma coisa para vocês, eu e ele, a gente está super alinhado. Eu jamais vou expor alguma coisa pessoal minha sem meu próprio marido saber ou estar de acordo”, declarou. E continuou: “A gente sempre gostou de influenciar positivamente o lado sexual dos casais, de esperar o tempo da mulher no puerpério, de os homens saberem como é o orgasmo feminino, de respeitarem o tempo da mulher para chegar lá… Porém, ultimamente, muitas pessoas não estão gostando mais desse tipo de conteúdo e achando que é muito íntimo.”

“Depois que eu postei um vídeo contando como foi a minha primeira vez no pós-parto, recebi muitos comentários positivos e negativos […] Muita gente falou ‘para de se expor, que coisa chata, que coisa feia.’ E quando a internet começa com isso, daqui a pouco estão me cancelando por eu falar abertamente de um assunto que eu acho importante. Então eu decidi não falar mais”, concluiu ela, que deu à luz sua primeira filha, Lua, em abril.

“Não é de agora, desde os meus 18 anos eu falo disso. Já falei de masturbação, já falei de orgasmo, já falei de relatos de mulheres […] Mas até que ponto vale ficar com essa ansiedade que me dá, das pessoas falarem coisas negativas?”, questionou.

