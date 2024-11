Viih Tube deixa UTI e tranquiliza fãs: ‘Estou bem melhor, logo vou para casa’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2024 - 8:59 Para compartilhar:

A influencer Viih Tube tranquilizou os fãs na manhã deste sábado, 16, após deixar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na sexta-feira, 15. Em um story no Instagram, a ex-BBB postou uma foto com o filho recém-nascido, Ravi, e afirmou que está melhor.

“Já sai da UTI e estou no quarto, não fico muito no celular, mas passando para dizer que estou bem melhor, logo vou para casa”, escreveu Viih Tube.

+ Viih Tube apresenta melhora significativa e deixa a UTI

Em outro story, a esposa de Eliezer compartilhou um vídeo da filha mais velha, Lua, na qual a pequena, de um ano, faz carinho em um retrato dos pais. “Filha, querer estar com você está me dando forças. A mamãe está com muita esperança de te ver logo, com muita saúde! Já chorei tanto com esse vídeo. Eu preciso de você e você precisa de mim”, desabafou.

A influencer ressaltou ainda que amamentou Ravi enquanto esteve na UTI. “Eram os momentos que mais me davam força”, afirmou.

Eliezer e Viih Tube anunciaram o nascimento de Ravi na terça-feira, 12. O bebê nasceu na noite do dia anterior, com 3,76 quilos e 49 centímetros.

Três dias depois do nascimento do menino, Viih foi internada na UTI. O motivo que teria levado à necessidade de reposição de sangue não foi informado pela assessoria dela.