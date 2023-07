Viih Tube defende a importância do resguardo pós-parto: ‘Tem muita vida para transar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 9:32 Compartilhe

A influenciadora digital Viih Tube está aproveitando a maternidade para compartilhar uma série de dicas sobre o assunto nas redes sociais. Desta vez, ela comentou sobre resguardo, defendendo a importância do período de abstinência sexual pós-parto.

“O meu conselho é não quebre o resguardo. Calma! São só 45 dias. Tem muita vida para transar”, iniciou ela, que é mãe de Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. “Se vai fazer, espero que não seja por pressão. Porque tem muito homem que não respeita a mulher e quer que ela transe”, completou.

Viih explicou que os médicos recomendam que a mãe fique sem sexo de seis a oito semanas do pós-parto. “Por vários motivos. Um deles é maior índice de infecção uterina e outro motivo é que seu corpo estar voltando para o lugar. Tem também o emocional, a adaptação com o bebê e variação do hormônio. Então um respiro ali é muito bem-vindo nesse processo e para sua cabeça”, pontuou.

Por fim, a ex-BBB orientou: “O importante é você se respeitar. Seja no momento que for. Mas informe o seu médico. Tem mulheres que quebram resguardo e não falam”.

