Viih Tube dá dicas para solucionar problemas durante amamentação: ‘Visualização Holográfica’

Viih Tube, 22 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira (25), umas dicas sobre amamentação que ela colocou em prática e que tem dado certo até agora.

Em um vídeo publicado no Feed, a ex-BBB apresenta um momento em família no parque, enquanto ela amamenta e descreve sua experiência.

Para Viih, é fundamental mentalizar pensamentos positivos sobre esse período. Ela conta que passou por momentos dolorosos e que pretende ajudar outras mães que passam pela mesma situação.

A influenciadora revela que idealizou amamentar a filha no peito até, no mínimo, os seis meses de vida. Lua Di Felice está com quatro meses e somente agora Viih pode dizer que encontrou o tipo de amamentação adequado para as duas.

“Um conselho para as mamães que têm o sonho de amamentar, assim como eu. No início da amamentação, quando passei por alguns perrengues, eu colocava essa imagem na minha cabeça: a minha filha fazendo esse barulhinho, mamando no parque, com a minha família, ela já com seus quase cinco meses, e que eu ia chegar lá, no mínimo seis meses amamentando a minha filha”, iniciou.

“Estamos quase lá e eu quero muito mais do que isso. Foram muitas fissuras [nos seios], muita sensibilidade, pouca produção de leite, mas aí achei a minha maternidade com complementação da sonda, e hoje, eu consigo amamentá-la do nosso jeitinho e é muito gostoso”, completou ela no vídeo.

Já na legenda da publicação, a esposa de Eliezer nomeou a técnica como Visualização Holográfica e deu dicas a mamães sobre como melhorar a amamentação.

“Essa é uma técnica real do nosso poder mental chamada Visualização Holográfica, onde você desenha mentalmente um momento, que você gostaria que se tornasse real, como eu fiz imaginando ela já maior e eu amamentando ela no parque sem dor e tranquila. Isso ajuda o cérebro a produzir hormônios poderosos para te ajudar a dar um gás para essa visualização se tornar real. Você pode aplicar isso em diversas áreas na sua vida! Se amamentar é um dos seus sonhos, como era o meu, você pode tentar”, incentivou ela.

