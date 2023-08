Viih Tube cuida e elogia Eliezer após lipoaspiração: ‘Meu paciente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 7:37 Compartilhe

O ex-BBB Eliezer revelou nesta quarta-feira, 30, que passou por uma ginecomastia, cirurgia de retirada de mama e também fez lipoaspiração no restante do tronco. No Instagram, Viih Tube disse estar cuidando do marido e elogiou o comportamento dele como seu “paciente”.

“Vocês nem sabiam porque respeitei o tempo do Eli, mas to há uns dias na função de cuidadora, cuidando do meu paciente pós-cirurgia aqui em casa”, contou a influenciadora digital.

“Nunca vi alguém ser tão tranquilo e de bem com a vida num pós-cirúrgico, nem uma manhazinha kkkk”, elogiou.

Eliezer retirou 350 ml de gordura em cada mama. “Realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais”, relatou o ex-BBB ao revelar o procedimento.

